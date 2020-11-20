Пензенец раскритиковал старую остановку на улице Водопьянова

20.11.2020 | 20:50

Об остановке «Тамбовская застава» рядом с Водопьянова, 2, пензенец высказался весьма эмоционально. Конструкция своеобразна, трудно представить, что могло сохраниться что-то подобное.

«Старая! Современные вон какие симпатичные стоят. А тут у меня ребенок подходит, его - раз! - и ветром сдувает», - рассказал пензенец.

Но у остановки есть несомненный плюс: она вместительна по сравнению с новомодными миниатюрными. Их чаще критикуют.

«Мне не нравится. Это холодно и неудобно. Остановка должна как-то защищать людей от ветра, от дождя, от снега - от всего. Не закрывает она: и снизу дует, и по бокам», - отметила женщина.

На Водопьянова стоит прочно, вросла в землю пятью опорами, крыша над головой в наличии. Правда, часть лавки оторвали, но в Пензе в принципе мало мест, где не побывали хулиганы.

Ветер, конечно, разгуливает вольно, насквозь продувает. И прав был мужчина: выглядит конструкция древней, железо изъедено ржавчиной.

А торчащий рядом с ней из асфальта штырь - словно проверка пассажиров на внимательность. Если кто не заметит и оступится, обувь непременно разрежет.