Пензячка украсила аллею мягкими игрушками и самодельными цветами

19.11.2020 | 20:31

Много сил и труда было вложено в украшение аллеи, что ведет к многоэтажкам № 1 и 3 в Совхоз-техникуме. С любовью и старанием активистка привязывала самодельные цветы, рассаживала мягкие игрушки, оформляла клумбы. Теперь запал иссяк.

«Это надо следить. Одна она ухаживает, чего она может успеть? В первый год ученики ей помогали, а сейчас забросили уж все. Машины наезжают, ставят, все помяли», - рассказал мужчина.

В теплый сезон за счет зелени, ярких живых растений декор смотрелся иначе. Возможно, снег припорошит пыль, и тогда искусственные цветы заиграют новыми красками.

«Оно красиво, но когда около своего дома и ухожено. А так, когда на произвол судьбы все, то в мусор превращается и в грязь. За этим надо или следить, или убирать», - подчеркнула прохожая.

К Новому году активистка традиционно убирает аллею, придает сказочный вид. Время покажет, хватит ли ей энтузиазма, чтобы с блеском проводить непростой 2020-й.