Заброшенное здание на улице Дружбы притягивает пьяниц и бездомных

Только в мультфильмах обитатели глубин, трясин и чащ безопасны для людей, ведь это выдумка. А в реальности в заброшенных местах живут отнюдь не безобидные граждане. Следы их пребывания - повсюду на развалинах старого здания.
Строение с выбитыми стеклами и распахнутыми дверями находится на улице Дружбы. Раньше его занимали коммунальщики.
«У них как подсобное помещение было, ЖКО от завода медпрепаратов. Давно, как дома строились, так и построили», - рассказала пензячка Ирина Николаевна.
В 60-е местность обживали. Жилищно-эксплуатационные конторы в те времена были многофункциональными организациями - отвечали за детские и спортивные площадки, подростковые клубы.
«Там еще лыжи складывали. А в таком состоянии уже давно», - отметила женщина.
И становится все хуже. Больше выбитых окон, увеличивается площадь «гардеробной» бомжей, количество вещей, соответственно, тоже. Спальни бродяги обустраивают в непродуваемых уголках, позиция трапезной зависит от того, где человек примостился.
Но лучше сюда просто не заглядывать: вдруг местные обитатели будут «дома» и им не понравится чужое присутствие.
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