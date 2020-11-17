В Пензе пенсионеры выступили против повышения стоимости проезда

17.11.2020 | 20:21

«По какому случаю прибавили 5 рублей? В Москве зарплаты в 3-4 раза больше, проезд у них 35-50 рублей, по карточкам меньше. А почему у нас так?» - отметил пензенец Николай Иванович.

Нет предела возмущению горожан, активно пользующихся общественным транспортом. В субботу, 14 ноября, частные компании подняли цену проезда, причем специалисты подсчитали, что темпы роста в несколько раз опередили инфляцию.

За последние два с половиной года тарифы поднимали трижды. В августе 2018-го цена билета в автобусе большой вместимости увеличилась с 18 до 21 рубля, в 2019-м - до 23, а 14 ноября 2020-го - до 27.

Проезд в маршрутке обходился в 20 рублей, в августе 2018-го подорожал до 23, в 2019-м - до 27 и, наконец, теперь до 32.

В мэрии заявили, что повлиять на ситуацию не могут.

«К сожалению для нас, перевозчики, работающие на нерегулируемых тарифах, вправе самостоятельно определять стоимость проезда. Они, мотивируя повышением заработных плат и стоимостью горюче-смазочных материалов и запасных частей, приняли решение о повышении данного тарифа», - сообщил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

Пенсионеры, решившие выступить за всех пензенских пассажиров, много не ездят, но переживают за остальных: некоторым, чтобы добраться до работы, приходится менять маршруты.

«А людям если три пересадки, сколько денег потратит человек? А получает 10 000, 15 000. 27 рублей даже много, я так считаю. 20-23 рубля», - заявил мужчина.

«А дачный автобус 40 стоит - это же очень много. Люди поэтому побросали», - пояснила пензячка Лариса Николаевна.

Перевозчики пользуются тем, что от их услуг большинство горожан не откажется, ведь добираться до работы нужно, говорят пенсионеры. И добавляют, что те, кому не очень далеко и не к спеху, наверняка станут ходить больше, чтобы сэкономить.