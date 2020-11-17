Сетевое издание|18+|Вторник|17 ноя 2020|21:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-5oC
-4oC
Завтра | Ясно |
 

Из жизни

В Пензе пенсионеры выступили против повышения стоимости проезда

Печать

«По какому случаю прибавили 5 рублей? В Москве зарплаты в 3-4 раза больше, проезд у них 35-50 рублей, по карточкам меньше. А почему у нас так?» - отметил пензенец Николай Иванович.

Нет предела возмущению горожан, активно пользующихся общественным транспортом. В субботу, 14 ноября, частные компании подняли цену проезда, причем специалисты подсчитали, что темпы роста в несколько раз опередили инфляцию.

За последние два с половиной года тарифы поднимали трижды. В августе 2018-го цена билета в автобусе большой вместимости увеличилась с 18 до 21 рубля, в 2019-м - до 23, а 14 ноября 2020-го - до 27.

Проезд в маршрутке обходился в 20 рублей, в августе 2018-го подорожал до 23, в 2019-м - до 27 и, наконец, теперь до 32.

В мэрии заявили, что повлиять на ситуацию не могут.

«К сожалению для нас, перевозчики, работающие на нерегулируемых тарифах, вправе самостоятельно определять стоимость проезда. Они, мотивируя повышением заработных плат и стоимостью горюче-смазочных материалов и запасных частей, приняли решение о повышении данного тарифа», - сообщил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

Пенсионеры, решившие выступить за всех пензенских пассажиров, много не ездят, но переживают за остальных: некоторым, чтобы добраться до работы, приходится менять маршруты.

«А людям если три пересадки, сколько денег потратит человек? А получает 10 000, 15 000. 27 рублей даже много, я так считаю. 20-23 рубля», - заявил мужчина.

«А дачный автобус 40 стоит - это же очень много. Люди поэтому побросали», - пояснила пензячка Лариса Николаевна.

Перевозчики пользуются тем, что от их услуг большинство горожан не откажется, ведь добираться до работы нужно, говорят пенсионеры. И добавляют, что те, кому не очень далеко и не к спеху, наверняка станут ходить больше, чтобы сэкономить.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Самое простое это развести руки и сказать---К сожалению мы как власть бессильны и умыть руки.Но позвольте--почему в этом виноват народ?,ведь крайними в этой ситуации остались горожане,кошелек которых и так тощий.Не разводите руками,а пытайтесь найти какие-то методы,чтобы умерить аппетит зарвавшихся перевозчиков.

Гость||

Благодарите тролейбусников, это бюджет покроили так что бы вам рогатых оставить

Гость||

Пенсионерам теперь до лета сидеть и проезд их волновать не должен.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В мэрии заявили, что повлиять на ситуацию не могут.
Ну и упразднить надо тогда, мэрию эту. 400 лямов в год на содержание этих бездарей и дароедов тратится ежегодно.

Гость||

Гость писал(a):

Благодарите тролейбусников, это бюджет покроили так что бы вам рогатых оставить
Ну ты и дурак, ой дурак!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Нет предела возмущению горожан, активно пользующихся общественным транспортом.
ну возмущайтесь только не долго а то инфаркта может посетить.

Гость||

Все знают что такое капитализм?

Гость||

Бандитам из девяностых доверили бы перевозками управлять. Те бы и на Мерсах ездили и с другой стороны, людей бы не ставили в тяжелое положение, контролируя стоимость проезда в разумных приделах. Этим же шакалам из Меркурия и Дилижанса по фигу на всех, на простой народ, пенсионеров, студентов- лишь бы карманы свои набить, которые уже трещат от излишек

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе пенсионеры выступили против повышения стоимости проезда
Видимо эти пенсионеры выступили в поддержку повышения стоимости минимального взноса на капитальный ремонт почти на 30%?

Гость||

Копите и ездийте !

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте