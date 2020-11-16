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Из жизни

Дорога между домами на ул. Чапаева и Долгорукова безнадежна

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33 сухопутных корабля лавировали, лавировали, да с трудом вылавировали по дороге на Чапаева. Безнадежно разбитая между домами на указанной улице и Долгорукова. Ее не спасают ни заплатки, ни щедро высыпанный щебень - все куда-то словно испаряется, исчезает.

«Здесь все время были озера, пруды. Поэтому все и проваливается», - рассказала местная жительница.

Проезжая часть существует примерно 7 лет. Она с самого начала стала распадаться из-за обилия коммуникаций, выведенных в тело дороги, из-за аварий на сетях, из-за отсутствия качественных ливнеприемников. Недолго путь радовал гладкостью.

«Здесь очень много транспорта», - пояснила женщина.

И все же основу, на которой расположены постройки, проезжая часть, жители считают главным фактором.

«Здесь у нас многоэтажки стоят на золоотвале. Здесь раньше были горы мусора, свалки», - отметила прохожая.

Иногда разливаются такие лужи, что машины тонут. Даже клумбы на обочинах размыло.

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