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Из жизни

Автомобили пензенцев тонут в луже на улице Карпинского

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Двор на улице Карпинского, 35, всем хорош: и дорога отремонтирована, и тротуары новые, и игровая площадка есть. Но стоит выехать за шлагбаум, как попадешь в иную реальность. В ямах приходится постоянно испытывать прочность подвески.

«Надоели уже! Машина тонет! Сколько раз просил, обращался в управляющую компанию - невозможно уже. Тут низина еще, вода скапливается, разрушается покрытие, стока нет», - пожаловался местный житель.

Старшая по дому о проблеме говорит давно, пытается найти поддержку у чиновников и коммунальщиков. По ее словам, вероятность, что от ям избавятся теперь, высока, хоть это и не их территория.

«Муниципальная, но у нас уже все обговорено. Вчера откачали воду, которая набирается после каждого дождя, и планируют отремонтировать дорогу с помощью Ленинской администрации», - сообщила старшая по дому.

Нина Степановна надеется на то, что мелкоямочный ремонт пройдет в ближайшие дни.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А почему Нина Степановна молчит что шинок держит?

Гость||

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