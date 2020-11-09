Жители дома на Ладожской задыхаются от запаха плесени

09.11.2020 | 19:48

Фотографии Наталья Николаевна с Ладожской, 3, сделала накануне - она запечатлела потемневшие от плесени стены коридора. Женщина живет на первом этаже в четвертом подъезде.

«В углах была вода. Я плинтуса подняла, и они были мокрые. Линолеум был весь влажный. Все испарения были здесь. Спасает еще, что окна открыты. А как дальше жить? Вообще невозможно!» - пожаловалась она.

В квартире напротив точно такая же картина. Поднимать ламинат хозяйка не стала, но продемонстрировала мокрый темный угол в зале. Плесень прочно въелась в стены, обои.

«Парит здорово. Вот у нас стена - там был мусоросборник. И там чернота», - рассказала жительница дома Людмила Васильевна.

Проблема связана с водой в подвале. К жителям поступила информация якобы от специалистов управляющей компании, что жидкость попадает по лоткам. Но в ресурсоснабжающей организации эти сведения пока не подтвердили - еще идет процесс выяснения всех обстоятельств.

Слишком долго, заявляет старшая по дому. Обитатели первого этажа измучились.

«Фундамент подмывает около подъезда. Невыносимый запах в подвале. Заходишь в подъезд - очень сильно пахнет сыростью. Уже и электрические щитки в мокром состоянии, что очень опасно для жизни людей», - пояснила Жанна Александровна.

Пробраться в подвал с камерой сложно: очень низкие своды и высокая влажность. На помощь пришел смартфон - удалось увидеть плавающие в воде сети, подтопленное помещение с общедомовыми приборами учета.

Из-за сырости в квартирах, из-за плесени стали хуже себя чувствовать астматики и аллергики, задыхаются пожилые.