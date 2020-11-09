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Из жизни

Жители дома на Ладожской задыхаются от запаха плесени

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Фотографии Наталья Николаевна с Ладожской, 3, сделала накануне - она запечатлела потемневшие от плесени стены коридора. Женщина живет на первом этаже в четвертом подъезде.

«В углах была вода. Я плинтуса подняла, и они были мокрые. Линолеум был весь влажный. Все испарения были здесь. Спасает еще, что окна открыты. А как дальше жить? Вообще невозможно!» - пожаловалась она.

В квартире напротив точно такая же картина. Поднимать ламинат хозяйка не стала, но продемонстрировала мокрый темный угол в зале. Плесень прочно въелась в стены, обои.

«Парит здорово. Вот у нас стена - там был мусоросборник. И там чернота», - рассказала жительница дома Людмила Васильевна.

Проблема связана с водой в подвале. К жителям поступила информация якобы от специалистов управляющей компании, что жидкость попадает по лоткам. Но в ресурсоснабжающей организации эти сведения пока не подтвердили - еще идет процесс выяснения всех обстоятельств.

Слишком долго, заявляет старшая по дому. Обитатели первого этажа измучились.

«Фундамент подмывает около подъезда. Невыносимый запах в подвале. Заходишь в подъезд - очень сильно пахнет сыростью. Уже и электрические щитки в мокром состоянии, что очень опасно для жизни людей», - пояснила Жанна Александровна.

Пробраться в подвал с камерой сложно: очень низкие своды и высокая влажность. На помощь пришел смартфон - удалось увидеть плавающие в воде сети, подтопленное помещение с общедомовыми приборами учета.

Из-за сырости в квартирах, из-за плесени стали хуже себя чувствовать астматики и аллергики, задыхаются пожилые.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Нюхайте пока чакры не раскроются,можете даже немного медицировать.

Гость||

А в доме по адресу Ладожская, 139 огромные проблемы с водой на протяжении месяца уже точно! Вернее они всегда были, но последнее время уже совсем обнаглели. Воды нет через день, всё вокруг дома разрыто уже давно, грязь, асфальт на дорожке частично отсутствует, пройти невозможно, а с коляской я вообще молчу. Чтобы даже до ближайшего магазина, вся грязная с ног до головы! Итак двор в очень неухоженном состоянии- одни люки, колдобины, кочки,старая лет площадка, а теперь и подавно....Зато топят квартиры как будто мы на Крайнем Севере, окна весь день открыты, топим улицу за свои деньги, не говоря уже о том, что это вредно, особенно такой сухой воздух для детей!

Гость||

Гость писал(a):

А в доме по адресу Ладожская, 139 огромные проблемы
ну и за чем ты купила там себе квартиру?

Имя: Гость
Комментарий:

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