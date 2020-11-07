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Из жизни

На улице Саранской остался только один дом с ручной резьбой

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На улице Саранской остался последний старинный дом, украшенный деревянным кружевом. Его хранительница Вера Ивановна поселилась здесь 70 лет назад, когда вышла замуж за Евгения Волохова - сына репрессированного пензенца. Строение № 96 было когда-то красивым.

«В 50-м году он был прочнее, еще много резьбы сохранилось, крыльцо парадное», - рассказала хозяйка дома.

Фотоснимки 1930-х годов увековечили хозяина дома Никиту Волохова с родными, позже раскулаченного. Вера Ивановна знает по рассказам мужа, что в хозяйстве были всего-навсего лошадь, корова и большой огород. Отняли все, Никиту Волохова сослали, и где-то в лесах человек сгинул.

Доброе имя впоследствии восстановили, вернув семье дом. Тогда он был другим, как и улица Саранская.

«Опрятно выглядела, но дома были все старенькие. Сейчас уж все переделали, перестроили на новый лад», - пояснила пенсионерка.

Строению больше 100 лет. Если его подновить, оно, безусловно, стало бы самым впечатляющим на улице. Деревянное кружево роскошное - солнце, символизирующее достаток, растительный орнамент. Хозяева, не поскупившись, наняли профессионального мастера, тот украсил фасад ажурными досками - резьба и сквозная, и накладная.

От былой красоты осталось меньше половины. Но Вера Ивановна любит свой дом и таким, ухаживает за ним и чистит, насколько хватает сил.

Сохранить резной декор вряд ли удастся, и Вера Ивановна это понимает. На улице стояли похожие дома, теперь их место заняли новоделы.

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Гость||

Сожгут....

Гость||

Заголовок огонь от идиотов, есть же песня таким в помощь "В доме, где резной палисад."

Имя: Гость
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