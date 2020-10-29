Сетевое издание|18+|Четверг|29 окт 2020|21:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Дождь |
 

Из жизни

Пробитую год назад кровлю дома на Титова, 10, не восстановили

Печать

Весной 2019 года проводилась очистка крыши дома № 10 на улице Титова. Во время работ, по словам местных, строители повредили кровлю.

Александр Александрович живет на верхнем этаже здания и о проблеме узнал одним из первых.

«Пробили крышу. Тепло стало - и понеслось, замерзло - опять понеслось. Текло везде. Кухню, спальню, зал - все затопило», - рассказал он.

С фасада здания начала большими кусками отваливаться штукатурка. Мужчина рассказывает, что каждый день выгребал со своего балкона упавшие камни.

«Как штукатурка отвалилась, щели стали насквозь, в комнату. Дует», - огорчился Александр Александрович.

Пенсионеру, как и прочим, обещали возместить ущерб и оплатить ремонт. Восстановительных работ требовало все помещение: обои начали отклеиваться, на потолке образовались трещины, стены покрылись плесенью.

«Я ждал целый год, комиссии не дождался, сделал все сам - в таком поросятнике нельзя же жить. А в щели-то дует! Обои отлетят - опять по новой делать? Кто платить будет? Что за компания такая, которая издевается над людьми? Это преступление, вредительство - пробить крышу и не сделать ремонт!» - возмутился потерпевший.

Ремонт обошелся мужчине в 120 тысяч рублей. Живя на одну пенсию, раздобыть такую сумму очень тяжело, но деваться было некуда.

Из-за того что в стенах скопилось много влаги и образовалась плесень, новые обои начали покрываться желтыми пятнами. Выхода из сложившейся ситуации мужчина не видит.

«Я и звонил каждый месяц, и заявления писал - никакого сдвига», - подытожил пенсионер.

Сейчас Александр Александрович старается как можно меньше времени проводить в своей квартире, ведь жить в таких условиях просто невыносимо.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Ну сходил проголосовал. Что еще надо то ?

Гость||

желтыми пятнами. Выход-желтые обои,и да,пишите письма..

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте