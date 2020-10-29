Пробитую год назад кровлю дома на Титова, 10, не восстановили

29.10.2020 | 19:30

Весной 2019 года проводилась очистка крыши дома № 10 на улице Титова. Во время работ, по словам местных, строители повредили кровлю.

Александр Александрович живет на верхнем этаже здания и о проблеме узнал одним из первых.

«Пробили крышу. Тепло стало - и понеслось, замерзло - опять понеслось. Текло везде. Кухню, спальню, зал - все затопило», - рассказал он.

С фасада здания начала большими кусками отваливаться штукатурка. Мужчина рассказывает, что каждый день выгребал со своего балкона упавшие камни.

«Как штукатурка отвалилась, щели стали насквозь, в комнату. Дует», - огорчился Александр Александрович.

Пенсионеру, как и прочим, обещали возместить ущерб и оплатить ремонт. Восстановительных работ требовало все помещение: обои начали отклеиваться, на потолке образовались трещины, стены покрылись плесенью.

«Я ждал целый год, комиссии не дождался, сделал все сам - в таком поросятнике нельзя же жить. А в щели-то дует! Обои отлетят - опять по новой делать? Кто платить будет? Что за компания такая, которая издевается над людьми? Это преступление, вредительство - пробить крышу и не сделать ремонт!» - возмутился потерпевший.

Ремонт обошелся мужчине в 120 тысяч рублей. Живя на одну пенсию, раздобыть такую сумму очень тяжело, но деваться было некуда.

Из-за того что в стенах скопилось много влаги и образовалась плесень, новые обои начали покрываться желтыми пятнами. Выхода из сложившейся ситуации мужчина не видит.

«Я и звонил каждый месяц, и заявления писал - никакого сдвига», - подытожил пенсионер.

Сейчас Александр Александрович старается как можно меньше времени проводить в своей квартире, ведь жить в таких условиях просто невыносимо.