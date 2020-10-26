Сетевое издание|18+|Понедельник|26 окт 2020|21:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+5oC
+6oC
Завтра | Ясно |
 

Из жизни

Жительница Сосновки превращает свой двор в сказку

Печать

Двор всем на зависть. Зайдете - и словно в сказке окажетесь. Хозяйка дома поручила провести экскурсию соседу. Он легко вживается в роль, тем более что сам помогал лепить, строгать, прикручивать.

«Увидит где-то картинку и начинает воплощать из всего подряд. В лес ездили - сучки привезли», - рассказал Валентин Викторович.

Кощей, Несмеяна, Лягушка-путешественница обосновались на небольшом придомовом участке. Мастерица с богатой фантазией еще не всю территорию заселила. В ближайшее время появится четырехглавый Змей Горыныч.

Когда не цветет палисадник, поделки создают яркое пятно в пейзаже.

Стиральная машина стала клумбой, летом в ней росли петунии. Детский велосипед и корзина тоже вписались в украшение двора.

«Кот из фанеры будет потом закреплен на заборе, как будто он по нему лезет с ворованной колбасой в зубах», - показал Валентин Викторович.

В таком доме радостно жить не только детям и внукам. Соседи любуются, посторонние летом мимо ходили - заглядывали, улыбались.

Творчески настроенная хозяйка может любой предмет приспособить для украшения, неудачу обратить в положительный опыт. Взорвался баллон с монтажной пеной - леший приобрел замечательную шевелюру. Прохудился шланг - во двор выползла веселая разноцветная гусеница.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

словно в свалке окажетесь

Гость||

Поставьте ее главой района -есть большая вероятность что и район превратится в сказку. Не боги горшки обжигают.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте