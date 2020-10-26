Жительница Сосновки превращает свой двор в сказку

26.10.2020 | 20:45

Двор всем на зависть. Зайдете - и словно в сказке окажетесь. Хозяйка дома поручила провести экскурсию соседу. Он легко вживается в роль, тем более что сам помогал лепить, строгать, прикручивать.

«Увидит где-то картинку и начинает воплощать из всего подряд. В лес ездили - сучки привезли», - рассказал Валентин Викторович.

Кощей, Несмеяна, Лягушка-путешественница обосновались на небольшом придомовом участке. Мастерица с богатой фантазией еще не всю территорию заселила. В ближайшее время появится четырехглавый Змей Горыныч.

Когда не цветет палисадник, поделки создают яркое пятно в пейзаже.

Стиральная машина стала клумбой, летом в ней росли петунии. Детский велосипед и корзина тоже вписались в украшение двора.

«Кот из фанеры будет потом закреплен на заборе, как будто он по нему лезет с ворованной колбасой в зубах», - показал Валентин Викторович.

В таком доме радостно жить не только детям и внукам. Соседи любуются, посторонние летом мимо ходили - заглядывали, улыбались.

Творчески настроенная хозяйка может любой предмет приспособить для украшения, неудачу обратить в положительный опыт. Взорвался баллон с монтажной пеной - леший приобрел замечательную шевелюру. Прохудился шланг - во двор выползла веселая разноцветная гусеница.