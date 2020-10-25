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Из жизни

В пензенском подростковом клубе разбитое окно прикрыли снизу матом

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«Юность» мерзнет. Несмотря на плюсовую температуру на улице, в подростковом клубе на Пушкина некомфортная атмосфера.

«Холодно. Я-то ладно, сижу вот в одежде. Но сюда приходят дети занимаются. Они в своем тренировочном костюме», - рассказал охранник Евгений Ладыгин.

Несколько дней назад родители воспитанников клуба подняли шум из-за ледяных батарей в здании. Отец юного спортсмена позвонил в программу «Служба 11».

«Детсады, школы и детские учреждения отапливаются в первую очередь. Но вот по адресу подросткового клуба «Юность» (Пушкина, 31а) до сих пор нет отопления. И проблема существует уже на протяжении нескольких лет», - сообщил горожанин.

Батареи потеплели на следующий день после звонка. Но даже если они станут огненными на ощупь, это вряд ли решит проблему в целом. В клубе холодно из-за старых окон.

«Вопрос с отоплением у нас решается, может быть, на 20 процентов. Здание советское. В прошлую зиму было очень холодно, мы даже ставили градусник в спортзале», - рассказала руководитель подросткового клуба «Юность» Ирина Жулимова.

До плюс 12 опускался столбик, вспоминает она. Пока теплее, но и зимы еще нет.

В «Юности» занимаются больше ста детей, есть секции тхэквондо, самбо, дзюдо, фитнеса. Клуб относится к центру детского технического творчества, а тот, в свою очередь, к управлению образования. Это муниципальное учреждение, оно зависит от бюджетных средств.

«Юность» старается попасть во все возможные программы. Так, в рамках нацпроекта «Успех каждого ребенка» достались деньги на оборудование помещения для робототехники, тренерской, начался и ремонт туалетов.

Но нет такой программы, по которой дают деньги на замену окон.

«Родители, которые приходят в наше учреждение, в основном жалуются на то, что прохладно в раздевалках. Дети 6-7 лет приходят переодеваться и начинают замерзать», - отметила зам. руководителя подросткового клуба «Юность» Наталья Балакина.

«Юности» необходимы стеклопакеты в помещениях на втором этаже, где находится спортивный зал. В нем шесть больших окон и еще два в раздевалке. Родители поставили на подоконник мат, он хоть немного перекрывает доступ холодного воздуха.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Родные мои, ну потерпите ещё чуть-чуть, времени на раскачку нет, ни минуты!

Гость||

Лучше бы сюда деньги, чем в мангал

Гость||

Дурачек пишит...

Гость||

Покрыли матом?

Гость||

Ну вы и ещё разок за это проголосовать не забудьте.

Гость||

Гость писал(a):

Покрыли матом
Кого?

Гость||

Послевоенная разруха или воровство? На этом воспитывают патриотизм,любовь к Родине и защите Отечества?

Гость||

Гость писал(a):

Ну вы и ещё разок за это проголосовать
И обязательно проголосуем. А ты скачи, скачи.

Гость||

Гость писал(a):

Дурачек пишит...
Молодец,что сразу представляешься,а то ведь сразу и не поймёшь,что ты дурачЁк,да ещё и пишИт.

Гость||

Привели к власти жуликов и воров,вот и нет для вас ваших же денег.Они их тупо попиливают на памятниках геям и матерях-беженках.Кормят из вашего кармана попов и дарят им ваши ДК.А на вас им нас рать.!

Гость||

Бабка обизумила

Гость||

Гость писал(a):

А ты скачи, скачи.
а ты уже галоперидол выпей и отдохни,болезный

Гость||

Гость писал(a):

Кормят из вашего кармана попов и дарят им ваши ДК.А на вас им нас рать.!
воистину...аминь....

Гость||

Патриоты должны жить в холоде и голоде ибо они патриоты готовы терпеть все тяготы и лишения патриотизма.

Гость||

Очередная скрепа.

Имя: Гость
Комментарий:

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