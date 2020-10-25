В пензенском подростковом клубе разбитое окно прикрыли снизу матом

25.10.2020 | 18:10

«Юность» мерзнет. Несмотря на плюсовую температуру на улице, в подростковом клубе на Пушкина некомфортная атмосфера.

«Холодно. Я-то ладно, сижу вот в одежде. Но сюда приходят дети занимаются. Они в своем тренировочном костюме», - рассказал охранник Евгений Ладыгин.

Несколько дней назад родители воспитанников клуба подняли шум из-за ледяных батарей в здании. Отец юного спортсмена позвонил в программу «Служба 11».

«Детсады, школы и детские учреждения отапливаются в первую очередь. Но вот по адресу подросткового клуба «Юность» (Пушкина, 31а) до сих пор нет отопления. И проблема существует уже на протяжении нескольких лет», - сообщил горожанин.

Батареи потеплели на следующий день после звонка. Но даже если они станут огненными на ощупь, это вряд ли решит проблему в целом. В клубе холодно из-за старых окон.

«Вопрос с отоплением у нас решается, может быть, на 20 процентов. Здание советское. В прошлую зиму было очень холодно, мы даже ставили градусник в спортзале», - рассказала руководитель подросткового клуба «Юность» Ирина Жулимова.

До плюс 12 опускался столбик, вспоминает она. Пока теплее, но и зимы еще нет.

В «Юности» занимаются больше ста детей, есть секции тхэквондо, самбо, дзюдо, фитнеса. Клуб относится к центру детского технического творчества, а тот, в свою очередь, к управлению образования. Это муниципальное учреждение, оно зависит от бюджетных средств.

«Юность» старается попасть во все возможные программы. Так, в рамках нацпроекта «Успех каждого ребенка» достались деньги на оборудование помещения для робототехники, тренерской, начался и ремонт туалетов.

Но нет такой программы, по которой дают деньги на замену окон.

«Родители, которые приходят в наше учреждение, в основном жалуются на то, что прохладно в раздевалках. Дети 6-7 лет приходят переодеваться и начинают замерзать», - отметила зам. руководителя подросткового клуба «Юность» Наталья Балакина.

«Юности» необходимы стеклопакеты в помещениях на втором этаже, где находится спортивный зал. В нем шесть больших окон и еще два в раздевалке. Родители поставили на подоконник мат, он хоть немного перекрывает доступ холодного воздуха.