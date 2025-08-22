Юного пензенца осудят за вымогательство 25 000 рублей

22.08.2025 | 08:19

В Пензе 19-летнего юношу обвинили в вымогательстве с применением насилия. Жертвой стал подросток.

Преступление было совершено в феврале 2025 года. Юноша потребовал от своего несовершеннолетнего знакомого отдать ему 25 000 рублей. Подросток отказался, и тогда злоумышленник ударил его в голову. Мальчик упал на землю.

Он вынужден был согласиться с требованиями вымогателя и сказал ему, что пойдет домой за деньгами, но, скрывшись, так и не вышел.

Злоумышленник позвонил подростку, продолжая требовать деньги и угрожая насилием, сообщили в СУ СКР по Пензенской области.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Материалы передали в суд для рассмотрения.