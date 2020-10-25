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Из жизни

На ул. Ленина после летнего ремонта уже пропали 6 крышек люков

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Недолго жители улицы Ленина радовались порядку на дороге, ведущей от Леонова к Шмидта. Летом на ней проходили масштабные раскопки, тепловики капитально ремонтировали сети большого диаметра. Тогда тут появились новые колодцы. С крышками - теперь их уже нет.

«Вот из-за ребятишек - провалятся. Посмотрите, какая глубина! Сперли - никому дела нет. Если туда заглянуть, страшно смотреть. Четыре крышки здесь, вот одна и вон - шесть», - продемонстрировал горожанин Евгений Юрьевич.

Необходимо было изначально предусмотреть вероятность кражи, говорит он. Воруют крышки даже в более оживленных местах, а на пустыре, где нет фонарей, исход был предначертан.

«Там вон колодец сделали - крышку хотя бы на болты посадили. А такую крышку положить, опять утащат однозначно», - выразил уверенность Евгений Юрьевич.

Есть еще один вариант: сейчас производят пластиковые крышки, которые сборщикам чермета неинтересны.

Пока неравнодушные жители прикрывают отверстия с помощью деревяшек, но это ненадежная защита: зимой припорошит снегом, поедет машина, попадет в засаду. Еще большую тревогу вызывает вероятность того, что внутрь провалится ребенок.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Нашлю хоть битый кусок от люка на приёмке и закрывайте точку. Какие проблемы? У прокуратуры нет рычагов воздействия или кому то выгодно такое положение вещей.

Гость||

Тов. Гаврюшин, в свое время, на заяву о краже люков ответил, что типа ничо страшного, если найдем кто, то обязательно оформим административку.

Имя: Гость
Комментарий:

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