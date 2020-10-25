На ул. Ленина после летнего ремонта уже пропали 6 крышек люков

25.10.2020 | 18:42

Недолго жители улицы Ленина радовались порядку на дороге, ведущей от Леонова к Шмидта. Летом на ней проходили масштабные раскопки, тепловики капитально ремонтировали сети большого диаметра. Тогда тут появились новые колодцы. С крышками - теперь их уже нет.

«Вот из-за ребятишек - провалятся. Посмотрите, какая глубина! Сперли - никому дела нет. Если туда заглянуть, страшно смотреть. Четыре крышки здесь, вот одна и вон - шесть», - продемонстрировал горожанин Евгений Юрьевич.

Необходимо было изначально предусмотреть вероятность кражи, говорит он. Воруют крышки даже в более оживленных местах, а на пустыре, где нет фонарей, исход был предначертан.

«Там вон колодец сделали - крышку хотя бы на болты посадили. А такую крышку положить, опять утащат однозначно», - выразил уверенность Евгений Юрьевич.

Есть еще один вариант: сейчас производят пластиковые крышки, которые сборщикам чермета неинтересны.

Пока неравнодушные жители прикрывают отверстия с помощью деревяшек, но это ненадежная защита: зимой припорошит снегом, поедет машина, попадет в засаду. Еще большую тревогу вызывает вероятность того, что внутрь провалится ребенок.