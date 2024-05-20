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Криминал

Сельчанин обокрал загородный дом, чтобы было на что жить

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39-летняя пензячка не смогла посмотреть телевизор, вернувшись после зимы в свой загородный дом. Пока ее не было, там побывал вор.

Сельчанин обокрал загородный дом, чтобы было на что жить

Когда женщина приехала к дому, то увидела, что навесной замок на входной двери сломан, пропали телевизор и сварочный аппарат. Ущерб составил около 15 000 рублей. Пензячка обратилась в полицию.

Сельчанин обокрал загородный дом, чтобы было на что жить

«Сотрудники уголовного розыска выяснили, что похищенное имущество реализовано в одном из комиссионных магазинов Пензы. Была установлена личность предполагаемого злоумышленника», - сообщил следователь следственного отделения МО МВД России «Колышлейский» Андрей Рузанов.

Сельчанин обокрал загородный дом, чтобы было на что жить

Подозреваемым оказался безработный 53-летний сельчанин. В тот же день его задержали и доставили в отдел полиции. Он во всем признался.

Сельчанин обокрал загородный дом, чтобы было на что жить

«Знал, что в этом доме в это время никто не живет. Я ночью решил что-нибудь там украсть, так как деньги нужны, жить не на что. Взял молоток, сбил его (Замок. - Прим. ред.), залез, увидел телевизор, взял его оттуда. И чтобы здесь не попасться, увез его в Пензу и там его продал. Не ожидал, что меня найдут. Я раскаиваюсь, деньги обещаю вернуть. Понимаю, что виновен», - рассказал мужчина.

Возбуждено уголовное дело. Сельчанину грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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