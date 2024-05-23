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Криминал

Пензячка польстилась на чужой кошелек и пожалела об этом

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52-летнюю пензячку будут судить за любознательность и предприимчивость, которые она проявила, когда заметила чужой кошелек в магазине.

7 апреля женщина делала покупки в супермаркете на улице Терновского. На подходе к кассовой зоне она заметила продуктовую корзину с лежащим в ней кошельком. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что никто не смотрит, пензячка взяла его (внутри было 6 476 рублей) и ушла.

Однако злоумышленница не учла наличия в торговой точке камер видеонаблюдения. По ним ее и вычислили, когда забывшая кошелек горожанка вернулась в магазин и рассказала о пропаже.

В отношении пензячки возбудили уголовное дело по факту кражи с причинением значительного ущерба потерпевшей.

«Обвиняемая вину признала, ущерб возместила. Уголовное дело направлено в суд», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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