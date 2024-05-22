В Пензе задержали серийного похитителя велосипедов

22.05.2024 | 11:12

33-летнего пензенца задержали за серию краж велосипедов. Он оставил пятерых жителей Октябрьского района без двухколесного транспорта.

Первой в полицию обратилась 31-летняя пензячка. Она рассказала, что из подъезда ее дома исчез велосипед стоимостью около 12 000 рублей. Затем с аналогичными заявлениями пришли еще четверо горожан.

«Во всех преступлениях неизвестный в ночное время проникал в подъезды и похищал велосипеды, не пристегнутые противоугонным замком», - рассказал следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Алексей Зуев.

Полицейские нашли и задержали вора. Ранее он уже был судим.

Мужчина признался, что продал украденные велосипеды, а деньги потратил на свои нужды.

Возбуждены уголовные дела. Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы.