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Криминал

В Пензе задержали серийного похитителя велосипедов

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33-летнего пензенца задержали за серию краж велосипедов. Он оставил пятерых жителей Октябрьского района без двухколесного транспорта.

Первой в полицию обратилась 31-летняя пензячка. Она рассказала, что из подъезда ее дома исчез велосипед стоимостью около 12 000 рублей. Затем с аналогичными заявлениями пришли еще четверо горожан.

В Пензе задержали серийного похитителя велосипедов

«Во всех преступлениях неизвестный в ночное время проникал в подъезды и похищал велосипеды, не пристегнутые противоугонным замком», - рассказал следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Алексей Зуев.

Полицейские нашли и задержали вора. Ранее он уже был судим.

Мужчина признался, что продал украденные велосипеды, а деньги потратил на свои нужды.

В Пензе задержали серийного похитителя велосипедов

Возбуждены уголовные дела. Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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