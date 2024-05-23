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Криминал

Двое пензенцев похитили с места работы кабель на 800 тысяч рублей

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Двое жителей Пензы, одному из которых 26 лет, другому 44, обвиняются в совершении 8 краж.

Мужчины трудились на предприятии, занимающемся строительством промышленных и гражданских объектов. По версии следствия, в период с 10 января по 29 августа 2023 года они 8 раз совершили хищения кабеля различного сечения с территории организации.

Украденный кабель они сдавали в пункт приема цветных металлов, а вырученные деньги делили.

Стоимость похищенного превысила 800 тысяч рублей. Пензенцы признали вину и частично возместили ущерб в сумме около 500 тысяч.

«Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ранее двое мужчин украли медный кабель, оставленный рабочими на территории автозаправки, на сумму порядка 38 тысяч рублей. Они воспользовались тем, что ночью на объекте не было охраны.

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Источник — фото pixabay.com
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