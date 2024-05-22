Суд обязал бездомного отдать церкви полмиллиона рублей

22.05.2024 | 16:05

Суд оставил неизменным приговор 44-летнему бездомному, обокравшему церковь в Кузнецком районе. Он похитил оттуда драгоценности общей стоимостью более полумиллиона рублей.

Мужчина без определенного места жительства, обретавшийся в Москве, в интернете узнал, что в Нижнем Аблязове есть церковь Рождества Христова, куда люди приносят украшения как дар чудотворной иконе Божией Матери «Скоропослушница». У него созрела идея улучшить свое финансовое положение.

18 января 2023-го гражданин приехал в село, попросив друга довезти его на машине. Приятелю он рассказал, что хочет встретиться со знакомой по переписке.

«Для совершения преступления захватил с собой монтировку и другие инструменты, латексные и прорезиненные перчатки, фонарик, кроссовки большого размера, чтобы ввести в заблуждение правоохранителей», - рассказали в прокуратуре Пензенской области.

Около 22:00 вор отогнул оконную решетку, залез в церковь и увидел икону, украшенную золотыми и серебряными изделиями, развешанными на 2 металлических цепочках. Он разбил стекло, закрывавшее образ, забрал драгоценности и отправился обратно в Москву.

В столице бездомный выбросил улики (обувь и другие вещи), а ювелирные изделия продал на рынке за 85 600 рублей.

Ущерб, нанесенный храму, составил 556 254 рубля.

В феврале того же года преступника задержали. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности - за разбой и кражу.

Наказанием стали 3,5 года колонии строгого режима и обязанность возместить причиненный ущерб. Подсудимый не согласился с указанной суммой и заявил, что украл не так много. Его доводы были опровергнуты показаниями свидетелей и товароведческой экспертизой.

Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения, приговор вступил в силу, отметили в Пензенском областном суде.