Сетевое издание|18+|Среда|22 мая 2024|19:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Суд обязал бездомного отдать церкви полмиллиона рублей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Суд оставил неизменным приговор 44-летнему бездомному, обокравшему церковь в Кузнецком районе. Он похитил оттуда драгоценности общей стоимостью более полумиллиона рублей.

Мужчина без определенного места жительства, обретавшийся в Москве, в интернете узнал, что в Нижнем Аблязове есть церковь Рождества Христова, куда люди приносят украшения как дар чудотворной иконе Божией Матери «Скоропослушница». У него созрела идея улучшить свое финансовое положение.

18 января 2023-го гражданин приехал в село, попросив друга довезти его на машине. Приятелю он рассказал, что хочет встретиться со знакомой по переписке.

«Для совершения преступления захватил с собой монтировку и другие инструменты, латексные и прорезиненные перчатки, фонарик, кроссовки большого размера, чтобы ввести в заблуждение правоохранителей», - рассказали в прокуратуре Пензенской области.

Суд обязал бездомного отдать церкви полмиллиона рублей

Около 22:00 вор отогнул оконную решетку, залез в церковь и увидел икону, украшенную золотыми и серебряными изделиями, развешанными на 2 металлических цепочках. Он разбил стекло, закрывавшее образ, забрал драгоценности и отправился обратно в Москву.

Суд обязал бездомного отдать церкви полмиллиона рублей

В столице бездомный выбросил улики (обувь и другие вещи), а ювелирные изделия продал на рынке за 85 600 рублей.

Ущерб, нанесенный храму, составил 556 254 рубля.

В феврале того же года преступника задержали. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности - за разбой и кражу.

Наказанием стали 3,5 года колонии строгого режима и обязанность возместить причиненный ущерб. Подсудимый не согласился с указанной суммой и заявил, что украл не так много. Его доводы были опровергнуты показаниями свидетелей и товароведческой экспертизой.

Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения, приговор вступил в силу, отметили в Пензенском областном суде.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото № 2 и 3 Пензенского областного суда
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте