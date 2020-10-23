Остановочный павильон на улице Мира лишился стекла

23.10.2020 | 20:41

Ребенок свободно проходит через стенку остановки, но это не фокус и не обман зрения. Просто там пусто, стекла нет - оно установлено лишь на задней панели павильона на улице Мира. Он новый, появился пару месяцев назад. Одна из пассажирок заметила, что прозрачная боковая стенка исчезла не просто так.

«Везде стекла были у нас. Разбили, только не знаем кто», - пояснила она.

«Если бы выбили, были бы осколки, а каждый день почти хожу и не вижу», - возразила пенсионерка.

Следов хулиганства журналисты «Службы 11» действительно не нашли, хотя внимательно смотрели. Но как бы то ни было, а стенка необходима, замечает горожанка. Павильон неудобный, маленький, продуваемый, боковая панель хоть немного, но защитила бы от ветра.

«Там нужно не только стекло, а, может, какой портрет под стеклом», - предложила женщина.

Подобные павильоны - нового образца. Пока в городе их немного.