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Из жизни

Проходящих по ул. Циолковского возмущает лужа на новом асфальте

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Новые тротуары плохо себя показали, возмущаются проходящие по улице Циолковского. В некоторых местах асфальт при ремонте уложили таким образом, что создали своеобразное корыто, где скапливается вода.

«Надо требовать с тех, кто некачественно сделал», - отметила пенсионерка.

Изначально у горожан возникали сомнения насчет того, смогут ли подрядчики выполнить свою работу хорошо. Дело в подходе - бригада узорно рассыпала щебенку и оставила на долгий срок.

В конце августа люди переживали, успеют ли до дождей уложить асфальт. Кроме того, возникали претензии: ходить по такому неровному покрытию было сложно, особенно на каблуках. Кое-где камни начинали крошиться.

«Медленно работают», - констатировал мужчина.

«Все лето делают и делают. Какого черта делают - кто его знает... Конечно, неудобно!» - высказалась прохожая.

В итоге обновленные тротуары не прошли испытания дождем.

«Просто строители неопытные попались», - предположил горожанин.

«Отвратительно! И это повсеместно: и на Циолковского, и на Леонова - пройти невозможно. Это неправильно», - заявила женщина.

Люди раздосадованы. Столько лет ждали обновления тротуара, а ремонт прошел не самым удачным образом.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Люди раздосадованы
А властям города по барабану! Они пприняли такой брак и отчитались !

Имя: Гость
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