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Из жизни

Жители дома на проспекте Строителей мерзнут в своих квартирах

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«Холодно», - отметил житель дома № 1 на проспекте Строителей Петр.

Несмотря на то что отопительный сезон уже давно начался, его соседи по дому до сих пор мерзнут в своих квартирах.

«Сначала не было в зале, потом пришли слесаря, что-то сделали и вообще отключили две комнаты. Утром мерили - в комнатах 16 градусов. Дети мерзнут. Я сейчас пришел с ребенком из больницы, 2,5 часа отсидел в очереди», - пояснил житель дома № 1 на проспекте Строителей Виктор.

Заболеть в таких условиях очень легко. Решить проблему необходимо, пока погода до конца не испортилась. Но делать этого по каким-то причинам никто не собирается.

«Звоним в управляющую компанию - ответов нет. Вчера звонили и сегодня утром, говорят ждите. Что делать, мы уже не знаем», - рассказал Виктор.

Все повторяется из года в год. Несколько лет назад у дома № 1 сменилась управляющая компания. С тех самых пор тепло в квартиры приходит с задержкой.

«Когда у нас внизу сидели слесаря, такого не было», - заявил мужчина.

Чтобы хотя бы немного прогреть помещения, жильцы не выключают электрическую плиту, в других комнатах спасает обогреватель. Люди с ужасом ждут счета за электроэнергию - суммы в них будут приличные. Но тут приходится выбирать: либо заплатить, либо замерзнуть.

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Гость||

Там же гетто,чё вы хотели?валежник жгите.

Имя: Гость
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