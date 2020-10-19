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Из жизни

Между домами на улице Кулибина разрослась свалка

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Свалки растут быстрее, чем грибы. Те размножаются спорами, а помойки - пакетами с бытовым отходами.

Словно благодатная почва для одной из них на Кулибина, между забором, который огораживает аварийное здание № 10, и боковым фасадом дома № 8.

«Был ремонт крыши, и строители вывезли все, до последней бумажечки. Не прошло и двух месяцев, как они ушли, а здесь опять начинают устраивать помойку. Идешь по этой помойке и дышишь отходами», - рассказала местная жительница Нина Ивановна.

Она выбирает дорожку между двумя домами, чтобы сократить путь до аптеки или магазина, здоровье не позволяет передвигаться на дальние расстояния. Женщина вычислила, откуда появляются пакеты на тропе и рядом с ней.

«Одна квитанция лежала сверху, я не побрезговала, вытащила ее. Это дом № 9. В прошлом году я ходила, пыталась с ними разобраться», - пояснила Нина Ивановна.

Пензячка считает, что только жесткие штрафы помогут навести порядок.

«Многие просто за забор закидывают, туда заглянуть страшно. А эти даже туда не хотят донести», - отметила горожанка.

Как замечает женщина, количество свалок увеличивается и из-за того, что меньше стало контейнерных площадок, некоторые перенесли довольно далеко.

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