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Из жизни

Фундамент дома на проспекте Победы размывается водой из труб

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Уплыть с лица земли рискует строение, расположенное на проспекте Победы. Жильцы дома № 75д (бывший профилакторий одного из пензенских заводов) бьют тревогу: фундамент их многоэтажки размывает вода. Виной тому не природное явление, а коммунальная авария, устранять которую почему-то никто не спешит.

«Обращались во все инстанции и продолжаем это делать, и никаких действий», - рассказал житель дома.

Владимир Попов показал залитый водой подвал. Заходить туда не просто неприятно, а даже страшно. Встречает зловоние и рой кровососущих насекомых.

«Комары, жуткий запах, влажность в помещениях - все «на высшем уровне». Легче переехать отсюда, чем решать проблемы с этим вот, вместе взятым», - сделал вывод молодой человек.

Но есть в окрестностях и то, что радует человеческий глаз, - некое подобие горной реки.

Вот так красиво утекают чьи-то деньги, говорят представители организаций, арендующие помещения в другой половине многострадального дома. Они и заказали экспертизу, которая дала заключение, что причиной потопа стали проблемы с водопроводом.

В лечебно-оздоровительном центре даже пришлось смастерить специальную дренажную систему, чтобы большая часть воды бежала по трубам, а не по полу. Дом из красного кирпича, стоящий в низине у обрыва, принял на себя удар коммунальной аварии, произошедшей где-то выше.

«Мы просто опасаемся, что здание может дать трещину и, не дай бог, в какой-то момент рухнуть. Вопрос уже даже не в том, что страдает медицинская организация, а в том, что жизнь людей в опасности», - прокомментировала руководитель лечебно-оздоровительного центра Виктория Хачатурян.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

хачатурянам нынче не легко и здесь достают.

Имя: Гость
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