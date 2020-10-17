Фундамент дома на проспекте Победы размывается водой из труб

Уплыть с лица земли рискует строение, расположенное на проспекте Победы. Жильцы дома № 75д (бывший профилакторий одного из пензенских заводов) бьют тревогу: фундамент их многоэтажки размывает вода. Виной тому не природное явление, а коммунальная авария, устранять которую почему-то никто не спешит.
«Обращались во все инстанции и продолжаем это делать, и никаких действий», - рассказал житель дома.
Владимир Попов показал залитый водой подвал. Заходить туда не просто неприятно, а даже страшно. Встречает зловоние и рой кровососущих насекомых.
«Комары, жуткий запах, влажность в помещениях - все «на высшем уровне». Легче переехать отсюда, чем решать проблемы с этим вот, вместе взятым», - сделал вывод молодой человек.
Но есть в окрестностях и то, что радует человеческий глаз, - некое подобие горной реки.
Вот так красиво утекают чьи-то деньги, говорят представители организаций, арендующие помещения в другой половине многострадального дома. Они и заказали экспертизу, которая дала заключение, что причиной потопа стали проблемы с водопроводом.
В лечебно-оздоровительном центре даже пришлось смастерить специальную дренажную систему, чтобы большая часть воды бежала по трубам, а не по полу. Дом из красного кирпича, стоящий в низине у обрыва, принял на себя удар коммунальной аварии, произошедшей где-то выше.
«Мы просто опасаемся, что здание может дать трещину и, не дай бог, в какой-то момент рухнуть. Вопрос уже даже не в том, что страдает медицинская организация, а в том, что жизнь людей в опасности», - прокомментировала руководитель лечебно-оздоровительного центра Виктория Хачатурян.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
хачатурянам нынче не легко и здесь достают.