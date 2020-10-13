В Пензе рядом со школой рухнула огромная ветка дерева

13.10.2020 | 20:35

Искалеченный страж охраняет вход в школу № 27. У калитки со стороны 8 Марта стоит многоствольное дерево со сломанной высохшей частью.

Ветки распластались не на дорожке, ведущей в учебное заведение, а параллельно народной тропе вдоль забора школы. Прогуливающиеся по аллеям дамы обратили внимание на раненого великана.

«Это чистить надо все», - отметила прохожая.

«Месяца полтора такое», - рассказала женщина.

Неухоженные дворы настолько привычны взору пензенцев, что они несильно возмущаются по поводу сломанных деревьев.

«Я ходил в свое время, похуже дороги были», - пояснил мужчина.

«У нас на другое ум направлен. Если бы мы были бабушками, по-другому бы говорили, а так проходим, как посторонние жители», - сообщила горожанка.

Стоять дереву у школьной калитки до тех пор, пока не высохнет окончательно и не рухнет поперек дорожки, преградив путь к знаниям.