Возле забора детсада в Арбекове появился тайник

12.10.2020 | 19:31

«Солнышко» спряталось в кустах. Густые заросли оплели ограждение детского сада на Бородина со стороны дома № 12. Но есть в них лазейка - если в нее протиснетесь, то окажетесь рядом с забором и увидите тайник, а в нем кучи веток, мусора.

«А вот это садик - спиливают и сюда бросают, и тут лежит, давно уже лежит. А потом приходят, тут опиливают и сюда складывают. Не вру я, серьезно говорю», - пояснил очевидец возникновения куч отходов Николай Борисович.

Да разве ж кто признает себя виновным в создании свалки в кустах. А там теперь и кошачья столовая - разнокалиберные миски составлены. Приходят люди без определенного рода занятий и жительства, употребляют напитки сорокаградусные.

«Ну не знаю, может быть, кто-то ночлег себе определил. Порядок, конечно, навести надо», - высказал свое мнение Александр Васильевич.

«Здесь и садик, и школа, и дальше садик здесь же. А куда от них денешься? Полиция если бы смотрела вечером. У них же маршрут должен какой-то быть. Не по центру (там само собой), а именно здесь», - предложил возмущенный общественным беспорядком Владимир Васильевич.

Вот такой он - тайник под боком у «Солнышка», детского сада на улице Бородина.