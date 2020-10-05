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Из жизни

У забора пензенской школы появилась свалка из спиленных веток

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Нарубили, напилили и навалили - пожаловались жители улицы Суворова на кучу веток у забора учебного заведения, это второй корпус лицея № 29, прежде известный как школа № 16.

Директор по телефону сообщил: услугами дровосеков не пользовался. Все, что за оградой, к лицею отношения не имеет.

Скорее всего, ресурсоснабжающая компания оставила следы.

«В августе или в сентябре, я не знаю, что за организации. Меняли трубы, наверное. Бардак!» - отметила местная жительница Татьяна Семеновна.

Она не один десяток лет работает дворником, поэтому профессиональным взглядом окидывает территорию, замечает - нет порядка. Руки чешутся навести его, но вспоминает, что обязанностей уже невпроворот.

«Я свою территорию выгребаю, мешки набиваю, трактор приезжает и грузит», - пояснила Татьяна Семеновна.

Женщина отворачивается от горы веток у школьного забора. Кому-то ведь заплатят за их уборку, путь отрабатывает свое. Она обижена из-за несправедливой оценки труда.

«Раньше мы за квартиру отрабатывали, я хоть 75 рублей получала и жила хорошо, а сейчас... Организация за организацией меняются, три года проходит - и снова. У нас срезали ползарплаты, я получила 3 400 за два дома. У них денег нет», - пожаловалась дворник.

Тем не менее на вверенном ей участке женщина мусор не оставляет. Кучи брошенных веток вызывают у нее раздражение - кто-то не выполнил свою работу. Действительно, там трудились представители компании - поставщика ресурса. Забыли, видимо, что создали свалку.

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