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Из жизни

На улице Попова полгода не могут справиться с последствиями снегопада

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Полгода прошло со страшного апрельского снегопада, когда на деревьях намело столько, что под тяжестью ломались стволы, не только ветки.

Месяца четыре спустя коммунальщики отчитались: справились с последствиями, вырубили, вывезли. Но это неправда. Доказательство - двор на Попова перед домом № 6а, где растительность переломана с апреля.

В мае 2020-го жители дома напротив рассказывали о проведенных субботниках.

«Когда был снегопад, нападало, и я лично сама убирала. Тут не пройти было. И члены правления убирались», - вспомнила член ЖСК «Коммунальник» Валентина Георгиевна.

Члены кооператива славно поработали на своей территории, но очищать площадку за ней не стали, там муниципальная земля, а люди уже чуть не надорвались.

Поваленные и переломанные деревья наполовину скрыты за густой растительностью. Но это плохая маскировка.

«Я начинала с управляющей компании, которая мне ответила, что они могут чистить и следить за территорией в пределах пяти метров. Я оставила их в покое и обратилась к главе Первомайского района, написала два письма. На одно мне ответили советом участвовать в конкурсе по благоустройству двора», - пояснила местная жительница Ольга Борисовна.

Это заведомо проигрышный вариант, говорит она. Заявляться должны несколько домов или один с большим количеством жильцов. А в квадрате три уже имеют свои приемлемые территории перед зданиями, лишь № 6а в минусе.

«Нам не нужны фонтаны, детские площадки. Нам ничего не надо, а надо только убрать заросли, навести порядок.

На второе письмо они вообще не отреагировали, и тогда я написала огромное письмо на имя губернатора, депутата Петрухина, главы администрации Первомайского района и в нашу управляющую компанию, чтобы они были в курсе», - отметила женщина.

Ольга Борисовна получила пару обнадеживающих ответов, они не привели к положительным действиям. Переломанные деревья не исчезли с муниципальной земли.

«Там вечерами пьянки-гулянки. Раньше по тропинке люди ходили, а сейчас вообще не пройти», - пожаловалась местная жительница.

Есть еще раскидистое ветвистое - тоже жертва апрельского снегопада. Сугробы нагнули великана над дорогой. Ничего хорошего жители не ждут: дерево склоняется все ниже, может упасть на машины или пешеходов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Забей.

Гость||

Да это во многих дворах такое. Власти на это положили.

Гость||

Вы за это голосовали

Гость||

21:18 А вы разве нет, поди первый на выборы побежал!

Гость||

Гость писал(a):

Вы за это голосовали
И снова проголосуем. А ты подпрыгивай.

Имя: Гость
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