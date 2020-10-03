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Из жизни

На Попова, 72, внутридворовая дорога нуждается в ремонте

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В эфир «Службы 11» несколько дней назад обратился мужчина, проживающий по адресу: Попова, 72.

«У нас около дома есть небольшой зеленый скверик. Мимо него проходит дорога - сильно уже разбитая, а рядом идет строительство жилых домов. Рабочие ставят свои машины прямо в наш сквер», - сообщил Николай Петрович.

Сквер, где люди парковали свои машины, огородили сигнальной лентой и повесили предупреждающую табличку. Однако принятых мер недостаточно.

«Тут бы засыпать щебенкой, заасфальтировать и бордюрный камень положить, чтобы не заезжали в скверик», - предложил пенсионер.

Есть претензии и к дороге, которая ведет к дому № 72. Проезжая часть разбита, усеяна ямами и выбоинами. Передвигаться здесь неудобно и автомобилистам, и пешеходам. Пенсионер рассказал, что живет в доме уже не первый десяток лет и за это время асфальтовое полотно ни разу не ремонтировали.

«Просил я депутата нашего, Петрухина Романа Николаевича, он тут смотрел, говорит: «Да! В 2000 году я это сделаю, асфальт положу. Скамеечки гнилые, чтоб старики присесть могли, попозже заменим», - рассказал Николай Петрович.

Восстановительных работ требует и территория возле подъезда. Совет жильцов дома несколько лет назад решил запретить машинам въезд на территорию, а до того крупногабаритные машины разгружались во дворе и разрушали асфальтовое покрытие.

«Несколько лет весь дом страдает из-за того, что идут внешние воды, пройти в дом невозможно. Разрушается и дорога», - указал горожанин.

Если правильно отремонтировать дорогу, то вода стала бы скапливаться возле дома.

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