На Попова, 72, внутридворовая дорога нуждается в ремонте

В эфир «Службы 11» несколько дней назад обратился мужчина, проживающий по адресу: Попова, 72.
«У нас около дома есть небольшой зеленый скверик. Мимо него проходит дорога - сильно уже разбитая, а рядом идет строительство жилых домов. Рабочие ставят свои машины прямо в наш сквер», - сообщил Николай Петрович.
Сквер, где люди парковали свои машины, огородили сигнальной лентой и повесили предупреждающую табличку. Однако принятых мер недостаточно.
«Тут бы засыпать щебенкой, заасфальтировать и бордюрный камень положить, чтобы не заезжали в скверик», - предложил пенсионер.
Есть претензии и к дороге, которая ведет к дому № 72. Проезжая часть разбита, усеяна ямами и выбоинами. Передвигаться здесь неудобно и автомобилистам, и пешеходам. Пенсионер рассказал, что живет в доме уже не первый десяток лет и за это время асфальтовое полотно ни разу не ремонтировали.
«Просил я депутата нашего, Петрухина Романа Николаевича, он тут смотрел, говорит: «Да! В 2000 году я это сделаю, асфальт положу. Скамеечки гнилые, чтоб старики присесть могли, попозже заменим», - рассказал Николай Петрович.
Восстановительных работ требует и территория возле подъезда. Совет жильцов дома несколько лет назад решил запретить машинам въезд на территорию, а до того крупногабаритные машины разгружались во дворе и разрушали асфальтовое покрытие.
«Несколько лет весь дом страдает из-за того, что идут внешние воды, пройти в дом невозможно. Разрушается и дорога», - указал горожанин.
Если правильно отремонтировать дорогу, то вода стала бы скапливаться возле дома.
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