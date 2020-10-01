Рядом со школой № 58 на улице Ворошилова появилась свалка

01.10.2020 | 21:02

На улице Ворошилова, возле школы № 58 образовалась свалка. Огромные кучи строительных отходов и сухих веток выросли возле контейнерной площадки. Жители со всех домов в округе приносят туда свой мусор, но убирать его коммунальщики по каким-то причинам не спешат.

«Мы платим. Я живу одна, плачу много за мусор - 110 рублей, не считая 20 рублей комиссионных», - рассказала местная жительница Татьяна Прокофьевна.

За эти деньги площадку должны содержать в идеальном состоянии, уверена женщина. Она даже не может вспомнить, когда последний раз мусорку приводили в порядок.

«Так все время - не убирают, приезжают машины, сваливают и уезжают. И все. Такие дела», - пояснила горожанка.

Еще одна проблема - бомжи. Бродяги обустроили себе спальное место недалеко от контейнерной площадки. Прохожим они не сильно мешают, но в нескольких метрах от ночлежки - образовательное учреждение, а мало ли что может взбрести в хмельную голову.