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Из жизни

Рядом со школой № 58 на улице Ворошилова появилась свалка

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На улице Ворошилова, возле школы № 58 образовалась свалка. Огромные кучи строительных отходов и сухих веток выросли возле контейнерной площадки. Жители со всех домов в округе приносят туда свой мусор, но убирать его коммунальщики по каким-то причинам не спешат.

«Мы платим. Я живу одна, плачу много за мусор - 110 рублей, не считая 20 рублей комиссионных», - рассказала местная жительница Татьяна Прокофьевна.

За эти деньги площадку должны содержать в идеальном состоянии, уверена женщина. Она даже не может вспомнить, когда последний раз мусорку приводили в порядок.

«Так все время - не убирают, приезжают машины, сваливают и уезжают. И все. Такие дела», - пояснила горожанка.

Еще одна проблема - бомжи. Бродяги обустроили себе спальное место недалеко от контейнерной площадки. Прохожим они не сильно мешают, но в нескольких метрах от ночлежки - образовательное учреждение, а мало ли что может взбрести в хмельную голову.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Вот так работают слуги народа. Один вред

Имя: Гость
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