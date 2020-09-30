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Из жизни

Внутриквартальная дорога на Ладожской стала ловушкой для машин

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Ямы на внутриквартальной дороге - по щиколотку глубиной, и это если выбрать не самую страшную. К жуткой ловушке даже подойти страшно.

Располагается выбоина на пути к высотке № 158 и соседним с ней на Ладожской. По нему подвозят товар к торговому центру. Евгений Александрович стал свидетелем того, как в капкан на дороге попал автомобиль.

«Вечером - такси. Я шел, гляжу: машина уже там, в люке. Вызвали ГАИ, разбирались, потом вытаскивали машину», - пояснил он.

Второй люк тоже ожидает подобная участь - крышка вот-вот провалится внутрь шахты, как у соседнего. А все из-за непомерной нагрузки на проезжую часть. Участок небольшой, но движение бывает интенсивным. Основная доля приходится на тяжелый транспорт - то одна «Газель», то другая, то третья подкатывают к торговому центру, мусоровоз вносит свою лепту, да и население пользуется услугами грузоперевозчиков.

«Неудобство жителям: по этой дороге ездят наши же машины, а она разбита. Где нам ездить?» - пожаловалась горожанка.

Выбор, где ходить, тоже невелик: знака «Жилая зона» нет, дойти до дома № 158 можно или по газону, или по парковке, или по дороге. Правда, предпочитать последнюю стали реже - слишком уж большие ямы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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