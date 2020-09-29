Путь к подростковому клубу на улице Суворова усеян выбоинами

29.09.2020 | 20:23

Беспрепятственно передвигаться возле дома № 198 на улице Суворова может разве что трактор. Вся дорога усеяна выбоинами.

«Плохо, когда эти ямы, тут даже и говорить нечего», - отметила пенсионерка.

Хуже всего выглядят тротуар и зона рядом с проезжей частью. Судя по внешнему виду, не так давно ее отремонтировали, положили новое асфальтовое полотно. Но то, что находится на обочине, по какой-то причине оставили без внимания.

Автомобильный трафик в округе большой: много жилых построек, соответственно, и машин проезжает немало. Но больше всего из-за ям страдают пешеходы.

«Неприятно, обрызгивают. Я никогда не видела, чтобы эту часть делали», - сообщила горожанка.

В ближайшем здании располагается подростковый клуб, который посещает большое количество детей. Все они вынуждены идти по лужам и грязи. Зимой участок становится вовсе непроходимым.