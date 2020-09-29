Детская площадка на улице Лядова превратилась в свалку

29.09.2020 | 20:44

О том, что когда-то возле строения № 32а на улице Лядова находилась детская площадка, напоминают лишь полуразвалившиеся игровые элементы. На карте она тоже значится, однако в жизни это обычная свалка.

«Здесь очень много мусора, нужно с этим бороться. Детская площадка должна предназначаться для детей, их отдыха», - отметила прохожая.

Однако по каким-то причинам игровую зону используют в качестве питейного заведения. Детей там уже давно не было - не каждый родитель отпустит свое чадо гулять на мусорку. Зато любителей спиртного, судя по пустой таре, хоть отбавляй.

«Там качели выломали и все заросло бурьяном. Такие у нас люди», - рассказала пенсионерка.

Домов в округе очень много, игровые площадки есть не в каждом дворе. Рядом находятся магазины. Если бы зона была убрана и отремонтирована, то от ребятни не было бы отбоя.

«Там вообще непонятно что, мусорница какая-то», - пояснила горожанка.

В первую очередь необходимо перестать оставлять там отходы. Она отметила, что на площадке нет ни одной урны.