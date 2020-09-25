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Из жизни

Аллея на улице Собинова стала грязной и неухоженной

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Недостойна называться аллеей часть улицы Собинова на нечетной стороне - такое мнение высказывают местные. Территория могла бы стать прекрасной прогулочной зоной. По обеим сторонам асфальтированной тропинки - пирамидальные тополя и березы. Было бы красиво, но нет.

«Грязно и не убрано, ветки старые», - отметила прохожая.

У старого дерева высох ствол, основание гниет, коры нет, но нижняя полуоторванная ветка зеленеет. Выше еще несколько шелестят листвой.

Территория городская, заниматься ею должны муниципальные службы, уверен житель дома на Собинова, 5.

Это подобие аллеи имеет успех у любителей алкоголя. Пустые бутылки люди складывают на обочины тропинки в надежде, что сухая листва спрячет тару. Дворника с метлой и граблями здесь, похоже, давно не видели.

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Гость||

Да там общага же за забором ПТУ, пускай и собирают свой срач завтра субботник тем более

Имя: Гость
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