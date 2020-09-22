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Из жизни

Пензячка негативно оценила состояние дороги в микрорайоне Маньчжурия

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Небольшой участок проезжей части дороги, ведущей к дому № 12а на улице Лагерной, находится в ужасном состоянии. От асфальтового полотна, которое когда-то было, остались лишь ямы и выбоины. Поток машин большой, да и людей ходит немало.

«Насыпали щебенку - одни колдыбачины, не пройдешь. А мы инвалиды», - пожаловалась Мария Андреевна.

Щебнем жители близлежащих домов пытались засыпать дыры. Надолго такого ремонта не хватает - несколькими дождями камень вымывает, и ямы опять появляются. Мария Андреевна живет в микрорайоне уже более 30 лет и ни разу не видела, чтобы дорогу чинили. Между тем проезжая часть нуждается в капитальном ремонте.

Неподалеку находится школа. Дети, которые живут в трехэтажке, каждый день ходят по такой дороге на занятия.

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Гость||

А голосовала за кого?вот и получай.

Гость||

У нас по всей Манчжурии такие дороги. Нафиг никому мы не нужны. Уже кому только не писали, кого только не просили, толку ноль.

Имя: Гость
Комментарий:

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