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Из жизни

Разлив воды на улице Пархоменко сгубил остатки урожая на огородах

Печать

Задумываться о строительстве бассейна жителям дома № 2а на улице Пархоменко больше не нужно: прямо в их дворе образовалось целое озеро. Глубина - несколько десятков сантиметров. Без резиновых сапог из дома не выйти, да и те не всегда помогают. В некоторых местах воды слишком много.

Утечка произошла возле дороги, за несколько метров от здания. Но поток шел сильный, так что залил всю территорию.

«Прорвало трубу 15-го числа ночью. Утром заметили, поехали в ЖЭУ. Там долго куда-то звонили, наконец сказали, что приедут. Пока никого нет», - рассказывал через два дня после ЧП житель дома на улице Пархоменко.

Больше всего пострадали огороды. Несколько суток вода обильно орошала посадки. Такое ее количество может уничтожить урожай, за которым жители ухаживали всю весну и лето. Яблоки плавают вперемешку с мусором, употреблять в пищу их уже нельзя.

«Урожай практически сняли, а остатки пропадут наверное: перец, помидоры частично. Может, и виноград пропадет», - прикинул убытки пенсионер.

Капуста уже начала гнить.

Чтобы из огорода хотя бы немного вытекало, Борис Владимирович выкопал русло. Помогло несильно.

«Вода чистая, питьевая, ее могла бы вся улица использовать полгода! Отключили бы, что ли...» - рассудил мужчина.

Самостоятельно вода уйдет не скоро, необходимо качать. Иначе может пострадать и фундамент дома.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А так хотелось картошечки поесть...эх

Имя: Гость
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