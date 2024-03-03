У жителей Мичуринского вместо воды из крана течет песок

03.03.2024 | 09:49

У жителей поселка Мичуринского Пензенского района уже четыре месяца из крана течет вода с песком. Фильтры мгновенно забиваются.

Пост об этом появился в социальной сети «ВКонтакте» в воскресенье, 3 марта.

На кадрах, прикрепленных к сообщению, - раковина и посуда, на дне которых ржавый осадок. Текущая вода очень грязная, использовать ее невозможно.

По словам местных жителей, они направляли жалобы на ресурс властям, но никаких мер не принимается.

Летом 2021 года черный песок из крана потек в другом месте Пензенского района - в селе Князевка.

«Приехали мы навестить родных в деревню, открыли кран, чтобы посуду помыть, а там такая вода идет - черный песок. А на руках остается масляная пленка», - рассказала женщина.

Фото и видео Елены Турутинойvk.com/penza.