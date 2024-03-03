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Глас народа

У жителей Мичуринского вместо воды из крана течет песок

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У жителей поселка Мичуринского Пензенского района уже четыре месяца из крана течет вода с песком. Фильтры мгновенно забиваются.

Пост об этом появился в социальной сети «ВКонтакте» в воскресенье, 3 марта.

На кадрах, прикрепленных к сообщению, - раковина и посуда, на дне которых ржавый осадок. Текущая вода очень грязная, использовать ее невозможно.

У жителей Мичуринского вместо воды из крана течет песок

У жителей Мичуринского вместо воды из крана течет песок

По словам местных жителей, они направляли жалобы на ресурс властям, но никаких мер не принимается.

У жителей Мичуринского вместо воды из крана течет песок

У жителей Мичуринского вместо воды из крана течет песок

Летом 2021 года черный песок из крана потек в другом месте Пензенского района - в селе Князевка.

«Приехали мы навестить родных в деревню, открыли кран, чтобы посуду помыть, а там такая вода идет - черный песок. А на руках остается масляная пленка», - рассказала женщина.

Фото и видео Елены Турутинойvk.com/penza.

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