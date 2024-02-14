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Общество

Пензенцам нужно сообщать о фактах продажи воды «Джермук»

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Минеральная вода торговой марки «Джермук» оказалась опасной. Реализация отдельных партий была приостановлена Роспотребнадзором.

12 февраля житель Владикавказа получил ожоги пищевода после употребления этой воды. Специалисты забили тревогу и забраковали партии, расфасованные в стеклянную тару объемом 0,5 л и ввезенные в Россию с 28 декабря прошлого года по 12 февраля этого. Дата производства опасной воды - 28 декабря 2023 года.

В общей сложности под запрет реализации попали около 2,5 млн бутылок.

«С использованием новых возможностей системы маркировки товаров средствами идентификации Роспотребнадзором в кратчайшие сроки определено местонахождение продукции и блокируется возможность ее дальнейшей реализации в розницу», - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

14 февраля ведомство призвало граждан информировать территориальные управления Роспотребнадзора о торговых точках и сайтах, где фиксируются случаи продажи воды «Джермук» с датой производства 28 декабря прошлого года.

Сейчас специалисты усилили контроль за сбытом этой воды в том числе в общепите и принимают всем меры к тому, чтобы не допустить вреда здоровью потребителей.

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