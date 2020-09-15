Сетевое издание|18+|Вторник|15 сен 2020|20:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Жителей дома на улице Захарова оставили с недоделанным крыльцом

Печать

Недобрую память оставило о себе МУП «Авангард» жителям дома на Захарова, 1. Предприятие обслуживало дом, много чего не сделало, финансовые вопросы не решились. Но самым наглядным примером служит крыльцо у седьмого подъезда.

«Был у них материал, ставили подъезд. Куда делось железо, я не знаю. До конца крыльцо не доделано, боковины не доделаны», - пожаловалась Любовь Николаевна.

Лет 10 назад женщина, активная жительница многоэтажки, подняла шум по поводу ступеней. Они были в устрашающем состоянии: того гляди кирпичи вылетят, кто-нибудь провалится, плиты рассыпались.

Управляющая компания наконец-то услышала требования жителей и приступила к ремонту. Задумка была хороша: металлическая конструкция прочнее, чем размокшие за полвека плиты. Навес тоже был бы нелишним. Но «Авангард» обанкротился, и дом пошел по рукам в буквальном смысле - из одной УК в другую. Всего было пять, по подсчетам жильцов.

«Нужны только наши деньги. Я не понимаю, на что смотрит начальство города. Центр города, а мы живем как в захолустье», - отметила Любовь Николаевна.

Несколько месяцев назад управлять домом стал «Жилфонд Железнодорожного района». Сможет ли он закончить начатое «Авангардом» и не завершенное остальными предшественниками, покажет время.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте