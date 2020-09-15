Жителей дома на улице Захарова оставили с недоделанным крыльцом

15.09.2020 | 20:15

Недобрую память оставило о себе МУП «Авангард» жителям дома на Захарова, 1. Предприятие обслуживало дом, много чего не сделало, финансовые вопросы не решились. Но самым наглядным примером служит крыльцо у седьмого подъезда.

«Был у них материал, ставили подъезд. Куда делось железо, я не знаю. До конца крыльцо не доделано, боковины не доделаны», - пожаловалась Любовь Николаевна.

Лет 10 назад женщина, активная жительница многоэтажки, подняла шум по поводу ступеней. Они были в устрашающем состоянии: того гляди кирпичи вылетят, кто-нибудь провалится, плиты рассыпались.

Управляющая компания наконец-то услышала требования жителей и приступила к ремонту. Задумка была хороша: металлическая конструкция прочнее, чем размокшие за полвека плиты. Навес тоже был бы нелишним. Но «Авангард» обанкротился, и дом пошел по рукам в буквальном смысле - из одной УК в другую. Всего было пять, по подсчетам жильцов.

«Нужны только наши деньги. Я не понимаю, на что смотрит начальство города. Центр города, а мы живем как в захолустье», - отметила Любовь Николаевна.

Несколько месяцев назад управлять домом стал «Жилфонд Железнодорожного района». Сможет ли он закончить начатое «Авангардом» и не завершенное остальными предшественниками, покажет время.