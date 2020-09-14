Пензячку обеспокоило исчезновение рабочих с улицы Космодемьянской

14.09.2020 | 19:56

Активистка Ольга Васильевна беспокоится: на ее глазах произошло хищение чужого имущества. Женщина живет в доме № 1 на Космодемьянской и видела, как некие граждане брали щебень из кучи перед тротуаром, потом выломали куски бордюров.

Несколько месяцев назад перед многоэтажкой появились рабочие. Они начали активно прокладывать дорожки. Потом исчезли.

«Месяца полтора назад они резко все бросили, кучу привезли щебня зачем-то (то ли недобросали, то ли для чего еще) и ушли. Мы недоумеваем, в чем дело», - рассказала женщина.

Уже листва пожелтела, скоро застелет недостроенные дорожки.

«Ребята подходят, вытаскивают бордюры, садятся на них, так как лавочек нет», - пояснила горожанка.

В администрации Ленинского района пояснили: работы по благоустройству сквера на улице Зои Космодемьянской продолжатся в ближайшее время. Скоро пензенцы смогут прогуляться по асфальтированным дорожкам.