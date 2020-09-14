Сетевое издание|18+|Понедельник|14 сен 2020|21:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Ясно |
 

Из жизни

Пензячку обеспокоило исчезновение рабочих с улицы Космодемьянской

Печать

Активистка Ольга Васильевна беспокоится: на ее глазах произошло хищение чужого имущества. Женщина живет в доме № 1 на Космодемьянской и видела, как некие граждане брали щебень из кучи перед тротуаром, потом выломали куски бордюров.

Несколько месяцев назад перед многоэтажкой появились рабочие. Они начали активно прокладывать дорожки. Потом исчезли.

«Месяца полтора назад они резко все бросили, кучу привезли щебня зачем-то (то ли недобросали, то ли для чего еще) и ушли. Мы недоумеваем, в чем дело», - рассказала женщина.

Уже листва пожелтела, скоро застелет недостроенные дорожки.

«Ребята подходят, вытаскивают бордюры, садятся на них, так как лавочек нет», - пояснила горожанка.

В администрации Ленинского района пояснили: работы по благоустройству сквера на улице Зои Космодемьянской продолжатся в ближайшее время. Скоро пензенцы смогут прогуляться по асфальтированным дорожкам.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Самая банальная схема, нанимают «титушек» засрать территорию да и придурков вполне хватает, потом «озабоченные» граждане «беспокоят» продажные СМИ. И городские власти «находят» рачительного хозяина сладкому участку земли в центре города. Так Вдовин отжал Маяковский пляж и правобережье под угрозой, теперь взялись за западную поляну

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте