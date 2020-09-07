Жители Заводского района боятся отпускать детей в школу из-за бурьяна

07.09.2020 | 20:33

Школа и заросли рядом с ней несовместимы, считает пензячка. Она позвонила в «Службу 11» и изложила свою точку зрения. Зинаида Федоровна провожала внучку в учебное заведение № 51. Сама страху натерпелась.

«Я обратила внимание, что по этой тропе, по которой она будет ходить, растет бурьян. Как неопасно? Там могут быть и пьяные мужики, и все. Как дети будут ходить? Не видать ни школы ни дома за этим бурьяном», - пожаловалась она.

Это самый короткий и удобный путь для грызущих гранит науки ребят с Крупской, Ударной, Фрунзе, других улиц. За небольшое время съемок мимо камеры по тропе среди бурьяна прошли десятки детей с портфелями, набитыми книгами, тетрадями. Не всех провожали взрослые.

Точку зрения обеспокоенной бабушки разделяет Алексей Николаевич, житель Заводского района. Он многое повидал на своем веку.

«Люди скрываются по кустам, любят тебе карманы вывернуть, кого-то стукнуть. Такие люди есть», - рассказал мужчина.

Летом в бурьяне часто вился дымок: бомжи жгли костры. Теперь паленым не пахнет, но никто не гарантирует, что из разросшихся кустов и травы не выскочит некий гражданин. И как отреагирует ребенок, не предскажешь.

Бурьян - одна проблема, есть и другая. За домом № 15 на Фрунзе, рядом со школой, водители любят парковать машины, а потом колесят по дорожке, целиком перекрывая детям проход.