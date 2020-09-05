Сетевое издание|18+|Суббота|5 сен 2020|19:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Аварийные работы на улице Калинина грозят жителям бедой

Печать

Информационный щит с извинениями за неудобства свалился в яму и больше не защищает прохожих от падения в котлован. Тот хоть и неглубок, но вырыли его рядом с пешеходной дорожкой у дома № 99а на улице Калинина.

«Это просто насмешка над жильцами! Неужели трудно устранить? Чего ждут-то? Ночью люди идут, а освещения практически нет - фонарь вон там. И дети на велосипедах ездят. Ограждения никакого нет», - обеспокоился безопасностью граждан Александр Григорьевич.

Надписи на щите гласят: работами занимается МКП «Теплоснабжение», сроки не указаны. У населения есть возможность полюбоваться изнанкой коммунального мира, рассмотреть, в каком состоянии сети.

«Посмотрите, какие трубы положили: пластик в землю закопали! Ни один хозяин так не сделает. В одном месте нарастили - кусок в подвал уходит. На скорую руку, как говорится», - рассказал горожанин.

Журналисты «Службы 11» выяснили, что организация проводит аварийные работы. После них она же будет обязана восстановить внутриквартальную дорогу. Сроки отыскались на сайте департамента ЖКХ: указано 6 сентября.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте