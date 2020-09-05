Аварийные работы на улице Калинина грозят жителям бедой

05.09.2020 | 19:00

Информационный щит с извинениями за неудобства свалился в яму и больше не защищает прохожих от падения в котлован. Тот хоть и неглубок, но вырыли его рядом с пешеходной дорожкой у дома № 99а на улице Калинина.

«Это просто насмешка над жильцами! Неужели трудно устранить? Чего ждут-то? Ночью люди идут, а освещения практически нет - фонарь вон там. И дети на велосипедах ездят. Ограждения никакого нет», - обеспокоился безопасностью граждан Александр Григорьевич.

Надписи на щите гласят: работами занимается МКП «Теплоснабжение», сроки не указаны. У населения есть возможность полюбоваться изнанкой коммунального мира, рассмотреть, в каком состоянии сети.

«Посмотрите, какие трубы положили: пластик в землю закопали! Ни один хозяин так не сделает. В одном месте нарастили - кусок в подвал уходит. На скорую руку, как говорится», - рассказал горожанин.

Журналисты «Службы 11» выяснили, что организация проводит аварийные работы. После них она же будет обязана восстановить внутриквартальную дорогу. Сроки отыскались на сайте департамента ЖКХ: указано 6 сентября.