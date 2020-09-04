Уличные торговцы оставили кучи хлама на улице Рахманинова

04.09.2020 | 20:35

Школьная парта стоит на улице рядом с остановкой на Рахманинова. Сидя за ней, люди занимались - не учебой, а реализацией бахчевых культур.

«Недели две они поторговали, потом собрали все свои овощи и фрукты и съехали. Часть мусора забрали, а теперь иногда приезжают и потихонечку вывозят», - рассказала очевидица.

Парта, ящики, остальной хлам теперь как придаток остановочного павильона. Он сам тоже выглядит неряшливо - из-за переполненной урны и окурков повсюду.

«Такие писари у нас есть, исписали. Меня тоже это бесит, что это такое? Когда чисто, нам не нравится, наверное. Молодежь пишет», - пояснила прохожая Тамара Валентиновна.

Тем, кто разрисовывает павильоны, не мешало бы сесть за парту, дабы поучиться культуре поведения и узнать, какие штрафы существуют за порчу муниципального имущества.