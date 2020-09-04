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Из жизни

Пензячка боится падения каштана высотой с пятиэтажный дом

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Жители верхних этажей дома № 7 на улице Герцена постоянно слышат, как кто-то стучится к ним в окна. Но ничего паранормального в этом нет - шумят огромные каштаны, растущие возле здания.

«Мы боимся. Деревья выше дома. когда сильный ураган, то бьет по окнам. Третий, четвертый, пятый этажи солнца не видят вообще», - рассказала старшая по дому Лидия Кирилловна.

Деревья были посажены еще в 1973 году, когда дом только построили. Уже тогда была допущена ошибка, считает женщина, ведь растительность находится слишком близко к зданию.

«Корни уходят под фундамент. Мы обращались в свою управляющую компанию, обещали спилить, но пока не пилят. Потом мы обращались в Железнодорожную администрацию. Оттуда в прошлом году, перед выборами, прибегал дяденька и обещал спилить», - пожаловалась женщина.

Но зеленые великаны до сих пор стоят. Деревья в этом дворе уже падали, и Лидия Кирилловна боится повторения: из-за происшествия пострадало ее имущество.

«На мою машину падали деревья. Мы боимся насчет оставшихся, потому что, если они упадут, будет катастрофа», - заявила жительница дома.

Простой опиловки здесь недостаточно - растительность необходимо уничтожить совсем, уверена активистка.

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