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Из жизни

На улице Титова во время капремонта домов продавили асфальт

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Житель улицы Титова переживает за сохранность твердого покрытия внутри соседних дворов на улице Докучаева, потому что по этим дорогам пролегает путь к остановкам общественного транспорта. По словам мужчины, произошло это при замене кровли.

«Новую крышу поставили - хорошо. Но асфальт они повредили, кто восстанавливать будет? Они и на газон заезжали», - рассказал местный житель Вячеслав Анатольевич.

Проблемы появились возле дома № 13 и соседних с ним.

Сначала журналисты «Службы 11» засомневались: асфальт не выглядит свежим - может, от старости и сам стал рассыпаться. Жительница строения № 17 это опровергла, заявив, что несколько лет назад твердое покрытие обновили после раскопок.

В 2010-м в траншею упал человек, следовательно, уложили дорожный слой 10 лет назад. Для двора, где нет оживленного движения, срок не очень значительный.

«У нас здесь проходит теплотрасса, все нам промяли. Ставили краны с подпорками и все испортили нам», - сообщила Ирина Геннадьевна.

Возникает вопрос, как принимали работу чиновники фонда капремонта, не заметив изменений во дворе, и почему подрядчик не исправил то, что натворил.

«Только на крышу смотрят, им больше ничего не надо. Сделали, деньги получили и уехали», - пожаловался мужчина.

Ирина Геннадьевна сообщила, что последнее обещание чиновников - привезти асфальтовую крошку. Она не верит, что такое случится.

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