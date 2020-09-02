На разбитой лестнице в Арбекове практически ежедневно падают люди

02.09.2020 | 20:25

Состояние спуска за домом № 97 на проспекте Строителей вызывает возмущение местных жителей и многочисленных прохожих. Ступени похожи, скорее, на неровный пандус. По ним только на пятой точке съезжать в холодное время года, а вот пройтись опасно. Мамы с колясками также стараются обогнуть препятствие, которое создавалось как подмога на бугристом рельефе.

«Безобразно! Это не лестница вообще, а просто набросали, чтобы люди ходили. Эту лестницу все обходят, тут даже тропинки проложены. Когда гололед, по ней вообще невозможно идти», - рассказала пензячка.

Особенно сложно тем, кто на каблуках. И даже летом люди рискуют.

«Люди тут бесконечно падают. Практически каждый день», - сообщила женщина.

«Лестница вся разбита. Зимой, когда снег, я сама лично падала, и все падают. Не за что держаться, хоть поручни какие поставили бы», - возмутилась горожанка.

Пожелания у местных жителей разные. Кто-то просит хотя бы установить перила, другие уверены: это не спасет пожилых от падения. Нужны основательные работы или даже замена всей конструкции.

«Надо переделать все ступеньки и перила поставить», - пояснил пензенец.

По словам жителей высотки, однажды к ним приезжал человек, облеченный властью, обещал помочь. Но осень близко, а ступени в прежнем состоянии.