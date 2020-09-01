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Из жизни

Жители Одесской самостоятельно укрепили ветхие скамейки у подъезда

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На Одесской, 4а, своеобразный подход к досугу у родного крыльца. На своих двоих предпочитают его проводить жильцы первого подъезда. Обитатели второго выбрали вариант с посиделками - мало одной типовой лавки, соорудили еще парочку.

«Ну люди что могут, то и сделали», - отметил мужчина.

У подъезда стояли старые лавки, но доски совсем обветшали, сидеть было неуютно. Народ придумал, как обновить скамейки, тем более что подручного материала на контейнерных площадках всегда хватает.

Местных все устраивает, а мнение остальных в расчет не берется. Самим, главное, удобно, есть где посидеть, поговорить о жизни. Бывает, что и из первого подъезда люди подтягиваются, долгими вечерами ведут неспешные беседы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Из говна и палок .молодцы.проголосуйте ещё как надо и всё...

Гость||

А депутата или управляйки у них нет

Гость||

Лавки с помойки

Одежда с помойки

Жрачка-просрачка с помойки.

Велика Россия,а простому народу отступать некуда.

Имя: Гость
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