Жители Одесской самостоятельно укрепили ветхие скамейки у подъезда

01.09.2020 | 20:11

На Одесской, 4а, своеобразный подход к досугу у родного крыльца. На своих двоих предпочитают его проводить жильцы первого подъезда. Обитатели второго выбрали вариант с посиделками - мало одной типовой лавки, соорудили еще парочку.

«Ну люди что могут, то и сделали», - отметил мужчина.

У подъезда стояли старые лавки, но доски совсем обветшали, сидеть было неуютно. Народ придумал, как обновить скамейки, тем более что подручного материала на контейнерных площадках всегда хватает.

Местных все устраивает, а мнение остальных в расчет не берется. Самим, главное, удобно, есть где посидеть, поговорить о жизни. Бывает, что и из первого подъезда люди подтягиваются, долгими вечерами ведут неспешные беседы.