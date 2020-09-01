Жители Одесской самостоятельно укрепили ветхие скамейки у подъезда

На Одесской, 4а, своеобразный подход к досугу у родного крыльца. На своих двоих предпочитают его проводить жильцы первого подъезда. Обитатели второго выбрали вариант с посиделками - мало одной типовой лавки, соорудили еще парочку.
«Ну люди что могут, то и сделали», - отметил мужчина.
У подъезда стояли старые лавки, но доски совсем обветшали, сидеть было неуютно. Народ придумал, как обновить скамейки, тем более что подручного материала на контейнерных площадках всегда хватает.
Местных все устраивает, а мнение остальных в расчет не берется. Самим, главное, удобно, есть где посидеть, поговорить о жизни. Бывает, что и из первого подъезда люди подтягиваются, долгими вечерами ведут неспешные беседы.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Из говна и палок .молодцы.проголосуйте ещё как надо и всё...