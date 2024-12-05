Лавки и урны у памятника Первопоселенцу простояли всего месяц

05.12.2024 | 19:12

Лавки и урны, появившиеся в начале ноября у памятника Первопоселенцу, простояли там всего месяц.

Пензенцев, заметивших их исчезновение, поспешили успокоить в парке Белинского (в его ведении находится монумент).

«Поводов для беспокойства нет, не волнуйтесь! С ними все в порядке. Лавочки, урны и другие элементы архитектуры малых форм убраны на зиму на хранение, чтобы уберечь их от воздействия негативных погодных факторов», - сообщили в учреждении.

Реконструкцию территории у памятника Первопоселенцу организовали за счет субсидии из федерального, регионального и городского бюджетов на создание единого туристического маршрута.

Здесь привели в порядок основание скульптурной композиции, а прилегающий к объекту тротуар вымостили плиткой. Заменили забор общей протяженностью около 100 метров, закрепив на нем 15 отреставрированных чугунных гербов города. Смонтировали архитектурную подсветку - за нее отвечают 4 светодиодных светильника.

Также на территории у памятника Первопоселенцу появились 4 скамейки, столько же урн, 2 пятирожковых фонаря и 2 информационных стенда.