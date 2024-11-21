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Общество

Молодого пензенца арестовали за дебош в подъезде

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В Пензе наказали 19-летнего местного жителя, устроившего дебош в подъезде дома на улице Минской.

Инцидент случился в 3 часа ночи на 1-м этаже подъезда дома № 26. Парень размахивал руками, швырял в стену пластиковую бутылку и бил ногами в двери кабины лифта.

Камера видеонаблюдения запечатлела неадекватное поведение молодого человека. Записью с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» поделилась жительница дома. По ее словам, лифт был выведен из строя.

«В судебном заседании правонарушитель вину признал, раскаялся, указав, что причиной его поведения считает нервное перенапряжение и небольшое употребление спиртного; осознал случившееся, больше такое не допустит, уже извинился перед жителями дома, пообещав, что причиненный ущерб, если таковой был от ударов по лифту, он возместит», - сообщили в Октябрьском районном суде.

За хулиганство пензенцу назначили 5 суток административного ареста.

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