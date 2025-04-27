Возвращение скамеек в центр Пензы вновь затянулось

27.04.2025 | 10:47

В Пензе не поставили скамейки и урны в сквере Белинского. На зиму уличную мебель убирают на хранение, но с наступлением тепла ее должны вернуть на место.

Сквер Белинского - одно из популярных для прогулок зеленых зон. Однако в настоящее время там негде присесть. Особенно сильно данный факт огорчал горожан, когда в областном центре были летние температуры.

Также не хватает скамеек в сквере Давыдова. Нет мебели и внизу улицы Московской.

В Пензе не в первый раз затягивается возвращение скамеек в скверы и на центральные улицы. Так, в 2023-м из-за покраски и ремонта мебель в некоторых местах установили к середине июня.

Ранее сообщалось, что в ремонте нуждаются лежаки на набережной Суры. Установленные почти 6 лет назад, они имеют непрезентабельный вид, а в темное время суток даже представляют опасность.