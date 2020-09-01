Пенсионерку порадовала убранная мусорная площадка на Ленинградской

01.09.2020 | 19:54

Изменения в лучшую сторону произошли на контейнерной площадке возле дома № 11 на Ленинградской улице. Строительный мусор, ветки и многое другое, что лежало рядом с ограждением довольно долго, наконец-то убрали. О количестве отходов можно судить по полному кузову самосвала.

«Я не заметил большой разницы. Думаю, что-то изменится, если принять к этому какие-то действия», - заявил мужчина.

Другие обитатели района рады даже незначительным улучшениям.

«У меня туда окошко выходит. Почище уже. Все хорошо у нас», - отметила местная жительница Тамара Петровна.

Недалеко от контейнеров находится лицей № 55. Вероятнее всего, мусор убрали к началу учебного года, чтобы детишки по дороге в школу не любовались свалкой, говорит женщина.